Plantation d'un verger Verger (panneau d'information sur site) Saint-Médard-en-Jalles, 2 décembre 2023, Saint-Médard-en-Jalles. Plantation d'un verger Samedi 2 décembre, 09h00 Verger (panneau d'information sur site) Tout public – Gratuit – Sur inscription Temps partagé pour la plantation d'arbres fruitiers. Initiation aux techniques

de plantation d’arbres fruitiers, échange autour de l’arbre nourricier. Verger (panneau d’information sur site) Allée Camille Saint-Saëns Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/page/sinformer/actualites/1181-larbre-en-fete »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

