Le Bouscat L’Arbre en fête : Distribution de plants d’arbre au verger municipal du Bouscat! Verger municipal du Bouscat Le Bouscat, 2 décembre 2023, Le Bouscat. L’Arbre en fête : Distribution de plants d’arbre au verger municipal du Bouscat! Samedi 2 décembre, 08h00 Verger municipal du Bouscat Entrée libre Dans le cadre de la semaine de l’arbre en fête organisée du 1er au 8 décembre , la ville du Bouscat en partenariat avec Bordeaux Métropole organise une distribution de plants à destination des habitants

Cet évènement s’inscrit dans l’opération de végétalisation dont l’objectif est de planter 1 million d’arbres sur le territoire métropolitain au cours de la décennie à venir.

Lors de la distribution, un plant sera distribué par foyer, sans possibilité de choix des essences. Celui-ci a vocation à être planté sur le territoire métropolitain.

Gratuit / Sans inscription / Dans la limite des stocks disponibles

