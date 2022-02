Verger et changement climatique Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne Venez découvrir le verger de la Ferme d’Apolline à travers une visite guidée. Nous vous présenterons les différents types de pommier à travers un jeu de piste. Puis nous observerons les fruits en formations et analyserons les quantités en fonction des conditions climatiques actuelles.

Venez découvrir le verger de la Ferme d'Apolline à travers une visite guidée. Nous vous présenterons les différents types de pommier à travers un jeu de piste. Puis nous observerons les fruits en formations et analyserons les quantités en fonction des conditions climatiques actuelles.

Tarif: de 5 à 10€/pers en fonction des ateliers.

lafermedapolline@gmail.com +33 6 72 26 31 90 https://www.lafermedapolline.com/

