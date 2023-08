Verger en fête Verger du Talweg Mortagne-au-Perche, 8 septembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Au programme : repas partagé dès 18h30, buvette, concert et jeux, observation guidée des étoiles vers 21h.

Apporter des plats à partager, vos couverts et des jumelles ordinaires.

Participation libre..

Verger du Talweg derrière la gendarmerie

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Program: shared meal from 6:30pm, refreshments, concert and games, guided stargazing around 9pm.

Bring dishes to share, cutlery and ordinary binoculars.

Free admission.

Programa: comida compartida a partir de las 18h30, refrescos, concierto y juegos, observación guiada de las estrellas hacia las 21h.

Traer platos para compartir, cubiertos y prismáticos normales.

Entrada gratuita.

Auf dem Programm stehen: gemeinsames Essen ab 18:30 Uhr, Getränkestand, Konzert und Spiele, geführte Sternenbeobachtung gegen 21 Uhr.

Bringen Sie Speisen zum Teilen, Ihr Besteck und ein gewöhnliches Fernglas mit.

Freie Teilnahme.

