Petit déjeuner au Verger des Couleurs Verger des Couleurs, 27 mai 2023, La Ferrière. Petit déjeuner au Verger des Couleurs Samedi 27 mai, 09h30 Verger des Couleurs Gratuit sur inscription Dans son Verger des Couleurs, Valie fait pousser des arbres sur les principes de l’agroforesterie, mais aussi des fraises. Une matinée pour visiter cette ferme et découvrir ses oiseaux et sa biodiversité. Un petit déjeuner sera servi, avec des fraises au menu bien sûr !

Selon météo, prévoir les bottes pour marcher dans l’herbe humide. Sortie proposée dans le cadre du programme Ma Ville Nature, financé par la Ville de La Roche-sur-Yon Verger des Couleurs Le Plessis Jambart La Ferrière 85280 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee.lpo.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 62 55 59 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T12:00:00+02:00

