SPECTACLE : « DOLIBA »
9 juin 2023, 20:30:00
Verger, derrière la bibliothèque
13 Rue du Four
Pierrefitte-sur-Aire
10 EUR

2023-06-09 20:30:00 20:30:00 – 2023-06-09

Meuse Pierrefitte-sur-Aire . 10 EUR Spectacle tout public (à partir de 12 ans), présenté par Scènes et Territoires et la Cie Azimuts. Au cœur d’un tribunal populaire au Rwanda

D’après Souveraine Magnifique d’Eugène Ebodé éditions Gallimard

Vous êtes invités à participer au procès de Modeste Constellation, accusé du meurtre des parents de la petite Souveraine lors du massacre des Tutsi en 1994.

La cie Azimuts propose de nous faire revivre une Gacaca (prononcé Gatchatcha), procès de réconciliation populaire mis en place par le gouvernement rwandais, qui nous interroge sur les notions de justice et de résilience. contact@scenes-territoires.fr +33 3 83 96 31 37 http://cieazimuts.weebly.com/doliba.html Verger, derrière la bibliothèque 13 Rue du Four Pierrefitte-sur-Aire

