Visite pour scolaires du Verger de la Sourderie

Catégories d'Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Visite pour scolaires du Verger de la Sourderie Verger de la Sourderie, 2 juin 2023, Montigny-le-Bretonneux. Visite pour scolaires du Verger de la Sourderie Vendredi 2 juin, 15h00 Verger de la Sourderie Le vendredi, visite et animations scolaire, avec la participation de l’école du Lac à Voisins-le-Bretonneux. Verger de la Sourderie 1 rue Camille Corot 78180 Montigny-le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France https://vergerdelasourderie.fr/ https://vergerdelasourderie.fr/ Un Verger participatif, créé en partenariat avec Saint-Quentin-en -Yvelines au bord du bassin de la Sourderie en 2022, sur la commune de Voisins-le-Bretonneux. Plus de 200 arbres sur un demi hectares. acces piétons facile, pour le Parking utiliser celui de la place jacques Coeur à Montigny le Bretonneux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

