Formation – La classe au verger 10 et 24 mai Verger conservatoire de pommiers sauvages Gratuit

En plus d’être un laboratoire à ciel ouvert, un site de protection de la biodiversité et de conservation de pommiers sauvages, le verger de pommiers sauvages du Plateau de Saclay est un lieu dédié à la sensibilisation à la nature et à l’enseignement. Le verger ouvre ses portes aux classes d’écoles élémentaires. Vous trouverez en pièce jointe le document de présentation du verger.

Sur le site, l’unité de recherche GQE (Génétique Quantitative et Evolution) – Le Moulon de l’IDEEV (Institut Diversité, Écologie et Évolution du Vivant) met à la disposition de tout enseignant d’école élémentaire, une malle pédagogique permettant de proposer aux élèves une série d’activités sur les pommiers sauvages, la biodiversité et l’environnement en toute autonomie. QGE – Le Moulon vous invite à un atelier de découverte et de formation pour visiter le verger et vous former à l’utilisation de la malle pédagogique. Deux sessions sont prévues les 10 et 24 mai 2023 sur le verger de 14h à 16h.

Pour vous inscrire : https://forms.gle/UYzKAVPGUD7HLPSJA

Nous espérons vous retrouver nombreu·se·s !

Verger conservatoire de pommiers sauvages 91190 Saint-Aubin Saclay 91400 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:00:00+02:00

2023-05-24T14:00:00+02:00 – 2023-05-24T16:00:00+02:00

