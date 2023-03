Atelier cosmétique « huile anti-moustiques » à la Maison de la figue Verger conservatoire de la figue Vézénobres Catégories d’Évènement: Gard

Vézénobres

Atelier cosmétique « huile anti-moustiques » à la Maison de la figue Verger conservatoire de la figue, 4 juin 2023, Vézénobres. Atelier cosmétique « huile anti-moustiques » à la Maison de la figue Dimanche 4 juin, 10h30 Verger conservatoire de la figue Atelier sur inscription – 10€/personne – 15 participants maximum L’été approche à grand pas et avec lui, le soleil, les cigales et… les moustiques ! Il n’est pas toujours facile de choisir un produit anti-moustiques efficace, abordable, avec une composition saine dans le commerce. Vrac Attitude pense à tout et vous convie autour d’un atelier cosmétique zéro déchet. L’objectif de cet atelier est de vous apprendre à fabriquer votre propre huile anti-moustiques à partir d’ingrédients naturels, afin de protéger l’environnement et votre bien-être tout en gardant les moustiques à distance. Vous serez guidé à travers le processus de fabrication et de nombreux conseils vous seront partagés sur la manière d’utiliser cette huile que vous pourrez ramener à la maison. Il ne vous reste plus qu’à profiter des belles soirées d’été sous les étoiles en toute tranquillité. Infos pratiques :

• Atelier sur inscription

• 15 participants maximum

• Matériel fourni Verger conservatoire de la figue Les terrasses du château 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « phone », « value »: « 0466836202 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}] La figue est le fruit emblématique de la cité médiévale de Vézénobres. En 2000, la municipalité accueille sur un terrain de 2 ha le dédoublement d’une partie de la collection de figuiers du Conservatoire botanique national de Porquerolles dans le Var. Une collection de près d’un millier d’arbres présentant un peu moins de 100 variétés. Unifères ou bifères, le figuier appartient à la famille des moracées et il en existe plusieurs milliers de variétés dans le monde. Ici, les variétés, dont certaines très rares en provenance de Syrie ou d’Espagne, sont pratiquement toutes propices au séchage, idéalement situées sous la cité médiévale, exposée au grand soleil. Un travail scénographique unique a été réalisé dans la Maison de la figue et propose des contenus pédagogiques et ludique pour découvrir l’histoire de la figue à Vézénobres. Terrasses du Château, accès parking cité médiévale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T11:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T11:30:00+02:00 ©Vrac Attitude

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Vézénobres Autres Lieu Verger conservatoire de la figue Adresse Les terrasses du château 30360 Vézénobres Ville Vézénobres Departement Gard Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Verger conservatoire de la figue Vézénobres

Verger conservatoire de la figue Vézénobres Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezenobres/

Atelier cosmétique « huile anti-moustiques » à la Maison de la figue Verger conservatoire de la figue 2023-06-04 was last modified: by Atelier cosmétique « huile anti-moustiques » à la Maison de la figue Verger conservatoire de la figue Verger conservatoire de la figue 4 juin 2023 Verger conservatoire de la figue Vézénobres Vézénobres

Vézénobres Gard