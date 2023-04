Visite de Chassignelles Verger conservatoire Chassignelles Catégories d’évènement: Chassignelles

Yonne

Visite de Chassignelles Verger conservatoire, 2 juin 2023, Chassignelles. Visite de Chassignelles 2 – 4 juin Verger conservatoire Entrée libre | Visite commentée à 10h30 Le parcours au départ de la halle de Chassignelles vous permettra de découvrir le verger conservatoire, le mûrier classé arbre remarquable, le jardin du maître d’école et le jardin en permaculture de la maison éclusière. Verger conservatoire 89160 Chassignelles Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le parcours au départ de la halle de Chassignelles vous permettra de découvrir le verger conservatoire, le verger conservatoire, le mûrier classé Arbre remarquable, le jardin du maître d’école et le jardin en permaculture de la maison éclusière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © Commune de Chassignelles

