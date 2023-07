Le patrimoine vivant du verger collectif à Saint-Mammès Verger collectif “Aux fruits de l’eau” Saint-Mammès, 17 septembre 2023, Saint-Mammès.

Le patrimoine vivant du verger collectif à Saint-Mammès Dimanche 17 septembre, 10h00 Verger collectif “Aux fruits de l’eau”

Présentation du verger collectif et pédagogique en cours de réalisation sur la commune avec participation active de la population et des visiteurs à travers des activités ludiques, éducatives et participatives.

Plantation des grands arbres : Le verger est en cours de réalisation et la haie champêtre et fruitière de plus de 150 arbustes est terminée. Une vingtaine de grands fruitiers seront plantés à l’automne mais cette journée sera l’occasion de préparer les trous. Alors à vos pioches et pelles pour contribuer à la réussite de ce verger ouvert à tous.

Réalisation d’hôtels à insectes avec les enfants

Balade contée par Léone LECONTE des « Aventuriers de l’imaginaire » : Contes autour des arbres environnants à destination des adultes et enfants à partir de 7 ans. Durée 1h et départ à 15h00.

Vannerie sauvage : Confection de petits objets avec des herbes et plantes naturelles

Peinture au naturel : Vivez une expérience originale avec des pinceaux et de la peinture réalisés à partir de plantes

Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes à tous. Boissons fraîches et chaudes offertes et repas tiré du sac sur place.

Verger collectif “Aux fruits de l’eau” Rue des Prés 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Association Collectif 1000 Sabords