Fête du verger Citoyen Pom d’amis – Verger citoyen Verger citoyen Pom d’Amis, 2 octobre 2022, Hennebont.

Fête du verger Citoyen Pom d’amis – Verger citoyen Dimanche 2 octobre, 14h00 Verger citoyen Pom d’Amis

La Fête du Verger Citoyen est une journée festive et familiale riche en activités nature et créatives pour faire découvrir le verger au plus grand nombre..

Verger citoyen Pom d’Amis Hennebont, rue Léonard de Vinci Hennebont 56700 Morbihan Bretagne

Lancé en 2017, Pom d’Amis est un « verger citoyen » entretenu et animé par une communauté de bénévoles qui se retrouvent régulièrement pour participer à des activités d’entretien et d’aménagement. Tous les ans, est organisée la Fête du Verger Citoyen qui est une journée festive et familiale riche en activités nature et créatives pour faire découvrir le verger au plus grand nombre.

Cette année aura lieu la 4ème édition de la fête du verger citoyen Pom d’Amis à Hennebont. Elle se déroulera le dimanche 2 octobre 2022 de 14h à 18h.

Au programme : Une après-midi conviviale pour petits et grands !

Vous pourrez (re)découvrir le verger grâce à des visites rythmées par la fanfare Kig Ha Fanfarz

La Famille Hop ( Clowns de la Compagnie Hop ad hoc ) sera également de la partie pour fêter

l’événement avec nous

17h : Spectacle Slam et des Balles : Un jongleur de mots et de balles, vous transportera à

travers les époques grâce à des textes drôles et engagés, rythmés par le mouvement de ses

balles. Le spectacle rebondit, glisse et parfois dérape sur des thèmes universels…

Tout au long de l’après-midi :

Atelier de pressage de pommes, lectures, jeu de piste, plantation de fruitiers, fabrication d’abris

pour la biodiversité, jeux de bois…

Adresse lieu événement : Verger Citoyen Pom d’Amis – Stang Er Gat – au bord de la rue

Léonard de Vinci à Hennebont (56700)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T14:00:00+02:00

2022-10-02T18:00:00+02:00

Optim’ism