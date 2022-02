Verger bio et haies champêtres Surin Surin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Surin

Verger bio et haies champêtres Surin, 6 novembre 2022, Surin. Verger bio et haies champêtres Surin

2022-11-06 10:00:00 – 2022-11-06

Surin Deux-Sèvres Surin Venez découvrir un jeune verger bio de pommiers et poiriers où la biodiversité accompagne la production, notamment grâce à la plantation de haies champêtres conçues pour protéger les fruitiers et abriter une faune auxiliaire utile et diversifiée. Visite par l’arboriculteur.

RDV à 10h00, 80 chemin du Tram, Lieu-dit le Tail à Surin. Venez découvrir un jeune verger bio de pommiers et poiriers où la biodiversité accompagne la production, notamment grâce à la plantation de haies champêtres conçues pour protéger les fruitiers et abriter une faune auxiliaire utile et diversifiée. Visite par l’arboriculteur.

RDV à 10h00, 80 chemin du Tram, Lieu-dit le Tail à Surin. +33 6 63 34 32 06 Venez découvrir un jeune verger bio de pommiers et poiriers où la biodiversité accompagne la production, notamment grâce à la plantation de haies champêtres conçues pour protéger les fruitiers et abriter une faune auxiliaire utile et diversifiée. Visite par l’arboriculteur.

RDV à 10h00, 80 chemin du Tram, Lieu-dit le Tail à Surin. Surin

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Surin Autres Lieu Surin Adresse Ville Surin lieuville Surin Departement Deux-Sèvres

Surin Surin Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/surin/

Verger bio et haies champêtres Surin 2022-11-06 was last modified: by Verger bio et haies champêtres Surin Surin 6 novembre 2022 Deux-Sèvres Surin

Surin Deux-Sèvres