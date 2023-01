VÉRÉVIN Campagne Campagne Campagne Catégories d’Évènement: Campagne

Hérault Campagne Au programme de 17h30 à 22h30 : – Ouverture des 20 caveaux de dégustation de la région

– 20 points de restauration, producteurs locaux, foodtrucks..

– Espace Enfants, balade poneys, structure gonflable, stand de maquillage…

– Nouvel espace d’artisanat à la Maison Vigneronne 18h-22h : DJ Music Live RTS, des tonnes de kdos à gagner 18h- 22h30 : 7 scènes musicales

– Manchester Men

– Une Touche d’Optimisme

– Fleur de la Rue

– Flamenco avec El Sol d’Espana

– Salsa avec L’association Salsalune

– Festival de Bandas 20h-22h : Déambulation échassiers 22h : Dancing Show Performance feu by RTS 22h30 : Feu d’artifice exceptionnel pour les 20 ans 22h45 : Final avec la bandas « La Camargua » Pass Dégustation 10€ + d’informations :

https://www.verevin.com/

https://www.facebook.com/verevinfestival/ La 20ème édition de Vérévin aura lieu le samedi 6 mai 2023 à partir de 17h30 sur la commune de Campagne. https://www.verevin.com/ Campagne

