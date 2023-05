Visite de l’église Notre-Dame de Véretz Rue Chaude, 1 juillet 2023, Véretz.

Visite de l’église Notre-Dame de Véretz proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre de La nuit des églises

Cette église du XIIe siècle fut largement reconstruite dans le style gothique flamboyant au début du XVIe siècle..

Samedi 2023-07-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-01 22:15:00. 0 EUR.

Rue Chaude

Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Visit of the church Notre-Dame de Véretz proposed by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine within the framework of the night of the churches

This 12th century church was largely rebuilt in the flamboyant gothic style at the beginning of the 16th century.

Visita de la iglesia de Notre-Dame de Véretz propuesta por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine en el marco de la Noche de las Iglesias

Esta iglesia del siglo XII fue reconstruida en gran parte en estilo gótico flamígero a principios del siglo XVI.

Besichtigung der Kirche Notre-Dame in Véretz, die vom Pays d’art et d’histoire Loire Touraine im Rahmen der La nuit des églises (Nacht der Kirchen) angeboten wird

Diese Kirche aus dem 12. Jahrhundert wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts weitgehend im Stil der Flamboyant-Gotik umgebaut.

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT 37