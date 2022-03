Vereor : effets secondaires Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vereor : effets secondaires Médiathèque Françoise Sagan, 28 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 28 avril 2022 au samedi 28 mai 2022 :

gratuit

Amélie Payan initie le projet « Vereor – effets secondaires » au lendemain des attentats du 13 Novembre 2015. Ce soir-là, alors qu’elle habite à proximité du Carillon, elle est témoin de scènes qui la figeront des années durant dans un monde intérieur tourmenté. Repliée dans son appartement dont elle n’arrive plus à sortir, les boites d’antidépresseurs et d’anxiolytiques s’amoncellent comme une barricade entre elle et le monde. Pourtant, dehors, la vie semble reprendre son cours. « Vereor – effets secondaires » est une invitation artistique imaginée par A. Payan. Artistes de tous horizons se sont vu prescrire un support commun : une boite de médicament vide.

Des boîtes d’anxiolytiques et d’anti-dépresseurs prescrites au lendemain des attentats de novembre 2015. Vidées de leur substance chimique, milligramme par milligramme, les boîtes s’amoncèlent. Elles dessinent la partie émergée d’une fracture invisible, ce qu’il reste quand tout à volé en éclats. Elles sont l’indéfectible trace, la « boîte noire » de ce soir là. Elles se font contenants pour tout ce qui nous a échappé. Des boîtes pour endiguer la peur, le chaos, les gravats, ou boîtes-refuge, nous mettant hors d’atteinte face à l’indicible. Elles sont le lieu d’un inconfortable repli sur soi, parmi les fêlures qui se creusent jusqu’à atteindre une perméabilité. Les boîtes vides sont laissées entre les mains d’artistes qui initient alors un dialogue avec les mots qui manquent et se servent de l’Art pour rétablir une plénitude. Dans ce projet conçu comme une ode à la fragilité où chaque fêlure est sublimée, la boîte de médicaments devient support pour « (re)faire surface » Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

