Journées européennes du patrimoine Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire, 19 septembre 2020 10:00, Verdun.

19 et 20 septembre 2020 Sur place Plein tarif: 5 euros Tarif réduit: 3 euros 0238468446

« Bateaux de Loire : Construction et diversité »

« Bateaux de Loire :

Construction et diversité »

Dans les salles du musée, deux visites flash sont proposées, l’une sur le chaland de Loire et sa construction, l’autre sur la diversité des bateaux de Loire servant aux lavandières, pêcheurs ou passeurs…

Visites flash de 15 min en 2 endroits différents du musée, sur les thèmes suivants :

– le chaland de Loire et sa construction, à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30

– la diversité des bateaux de Loire, à 10h50, 14h50, 15h50, 16h50

Info covid : Ce type de visite a pour but de faciliter la circulation des visiteurs et le respect des gestes barrière (masque et gel hydroalcoolique obligatoires, nombre de personnes limité)

Ces visites ont été programmées en lien avec l’ouverture du chantier de l’association des mariniers de Châteauneuf-sur-Loire, le samedi 19 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h (chantier de construction d’une plate de Loire au 118 grande rue, en haut de la rue Saint-Nicolas)

Horaires : de 10h à 18h

Attention : en raison de la situation sanitaire actuelle, l’entrée est payante et le nombre de personnes limité.

Plein tarif : 5 euros Tarif réduit : 3 euros

Musée de la marine de Loire, 1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire 1 place Aristide Briand 55100 Verdun Meuse

samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00