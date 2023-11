NOËL À VERDUN Verdun, 1 décembre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Le Village de Noël de Verdun, c’est le gage d’une manifestation dynamique, familiale, riche de diversité et de surprises… Ainsi, durant 24 jours, par des animations dynamiques, attractives et festives, la magie s’invitera en cœur de ville. Un Village de Noël qui illuminera de joie et de bonheur petits et grands.

Il présentera des artisans, commerçants, producteurs, etc. ayant une activité en rapport avec les festivités de fin d’année. Le Village de Noël de Verdun sera composé de chalets et chapiteaux proposant : restauration et produits alimentaires, objets de décoration, textile, accessoires de mode, création en tout genre, etc.

Samedi 2 décembre

Village de Noel : 10h à 20h

Rencontrez Marcus, Rocky et Everest de la Pat’Patrouille à partir de 14h

Mercredi 6 décembre

Village de Noel : 13h à 20h

Découvrez Verdun et son cœur de ville avec des promenades gratuites en calèche à partir de 15h

Laissez-vous guider avec la Parade musicale des Princesses, qui saura émerveiller les enfants avec ses princesses qui chantent réellement à partir de 15h

Profitez des animations musicales au son de l’accordéon à partir de 15h30

Samedi 9 décembre

Village de Noel : 10h à 20h

Rencontrez Mickey et Minnie à partir de 14h

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Profitez des animations musicales au son de l’accordéon à partir de 15h30

Dimanche 10 décembre

Village de Noel : 10h à 20h

Découvrez Verdun et son cœur de ville avec des promenades gratuites en poney à partir de 15h

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Laissez-vous transporter par la Chorale Freestyle Gospel vers les rues de Harlem avec son énergie et ses voix chaudes à partir de 15h

Mercredi 13 décembre

Village de Noel : 13h à 20h

Rencontrez Marcus, Rocky et Everest de la Pat’Patrouille (à partir de 14h)

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Profitez des animations musicales au son de l’accordéon à partir de 15h30

Samedi 16 décembre à partir de 15h

Village de Noel : 10h à 20h

Découvrez Verdun et son cœur de ville avec des promenades gratuites en poney et en calèche

Laissez-vous guider avec la Parade musicale des Princesses, qui saura émerveiller les enfants avec ses princesses qui chantent réellement

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Profitez des animations musicales au son de l’accordéon à partir de 15h30

Dimanche 17 décembre

Village de Noel : 10h à 20h

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Laissez-vous transporter par la Chorale Freestyle Gospel vers les rues de Harlem avec son énergie et ses voix chaudes à partir de 15h

Mercredi 20 décembre

Village de Noel : 13h à 20h

Rencontrez Mickey et Minnie à partir de 14h

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Profitez des animations musicales au son de l’accordéon à partir de 15h30

Samedi 23 Décembre

Village de Noel : 10h à 20h

Rencontrez Marcus, Rocky et Everest de la Pat’Patrouille à partir de 14h

Rencontrez le Père Noël dans son chalet à partir de 14h.

Dimanche 24 décembre

Village de Noel : 10h à 18h

Profitez des animations musicales au son de l’accordéon à partir de 15h30

Horaires du village de noel : du Lundi au Jeudi : de 13h à 20h du Vendredi au Dimanche : de 10h à 20h (restaurants 1h du matin) Dimanche 24 Décembre : de 10h00 à 18h00

Laissez-vous emporter par le Petit Train de la Féérie du vendredi 1er au dimanche 24 Décembre inclus.

N’oubliez pas d’écrire votre lettre au Père Noël et de la poster dans sa boîte aux lettres située dans le Village de Noël. Peu importe l’adresse, il suffit d’écrire le nom du Père Noël sur l’enveloppe pour que la lettre lui parvienne, grâce à son secrétariat personnel. Et surtout, n’oubliez pas de préciser votre adresse.. Tout public

Lundi 2023-12-01 13:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. 0 EUR.

Verdun 55100 Meuse Grand Est



The Verdun Christmas Village guarantees a dynamic, family-friendly event, rich in diversity and surprises? So, for 24 days, with dynamic, attractive and festive events, the magic will be in the heart of the city. A Christmas Village of joy and happiness for young and old alike.

It will feature craftsmen, retailers, producers, etc. whose activities are linked to the end-of-year festivities. The Verdun Christmas Village will be made up of chalets and tents offering food and drink, decorative items, textiles, fashion accessories, creations of all kinds, and more.

Saturday, December 2nd

Christmas Village: 10am to 8pm

Meet Marcus, Rocky and Everest from the Patrol starting at 2 p.m

Wednesday December 6th

Christmas Village: 1pm to 8pm

Discover Verdun and its city center with free horse-drawn carriage rides starting at 3pm

Let yourself be guided by the Musical Parade of the Princesses, who will amaze children with their princesses who really sing, starting at 3 p.m

Enjoy musical entertainment to the sound of the accordion from 3:30 p.m

Saturday, December 9th

Christmas Village: 10am to 8pm

Meet Mickey and Minnie from 2pm

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Enjoy accordion music from 3:30 p.m

Sunday, December 10th

Christmas Village: 10 a.m. to 8 p.m

Discover Verdun and the heart of the city with free pony rides from 3pm

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Let the Freestyle Gospel Choir transport you to the streets of Harlem with their energy and warm voices from 3pm

Wednesday, December 13th

Christmas Village: 1pm to 8pm

Meet Marcus, Rocky and Everest from the Patrol (from 2pm)

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Enjoy musical entertainment to the sound of the accordion from 3:30 p.m

Saturday December 16th from 3pm

Christmas Village: 10am to 8pm

Discover Verdun and its city center with free pony and horse-drawn carriage rides

Let yourself be guided by the Musical Parade of the Princesses, who will amaze children with their princesses who really sing

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Enjoy musical entertainment to the sound of the accordion from 3:30 p.m

Sunday December 17th

Christmas Village: 10am to 8pm

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Let the Freestyle Gospel Choir transport you to the streets of Harlem with their energy and warm voices from 3pm

Wednesday, December 20th

Christmas Village: 1pm to 8pm

Meet Mickey and Minnie from 2pm

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Enjoy accordion music from 3:30 p.m

Saturday December 23rd

Christmas Village: 10am to 8pm

Meet Marcus, Rocky and Everest from the Patrol starting at 2 p.m

Meet Santa Claus in his chalet from 2pm.

Sunday December 24th

Christmas Village: 10 a.m. to 6 p.m

Musical entertainment with accordion music from 3:30 p.m

Christmas village opening times: Monday to Thursday: 1pm to 8pm Friday to Sunday: 10am to 8pm (restaurants 1am) Sunday December 24th: 10am to 6pm

Let yourself be carried away by the Little Train of Enchantment from Friday December 1 to Sunday December 24 inclusive.

Don’t forget to write your letter to Santa Claus and post it in his letterbox in the Christmas Village. Whatever your address, just write Santa’s name on the envelope and your letter will reach him, thanks to his personal secretariat. And don’t forget to include your address.

El Pueblo Navideño de Verdún es un acontecimiento dinámico y familiar lleno de diversidad y sorpresas.. Así, durante 24 días, llevaremos la magia de la Navidad al corazón de la ciudad, con eventos dinámicos, atractivos y festivos. Un Pueblo de Navidad que iluminará de alegría y felicidad a grandes y pequeños.

Contará con la presencia de artesanos, comerciantes, productores, etc. cuyas actividades estarán vinculadas a las fiestas de fin de año. El Pueblo de Navidad de Verdún estará formado por chalés y carpas que ofrecerán comida y bebida, artículos de decoración, textiles, accesorios de moda, creaciones de todo tipo, etc.

Sábado 2 de diciembre

Pueblo de Navidad: de 10.00 a 20.00 h

Conoce a Marcus, Rocky y Everest de la Patrulla a partir de las 14.00 horas

Miércoles 6 de diciembre

Pueblo navideño: de 13:00 a 20:00

Descubra Verdún y su centro urbano con paseos gratuitos en coche de caballos a partir de las 15.00 h

Déjese llevar por el Desfile Musical de las Princesas, que asombrará a los niños con sus princesas que cantan de verdad a partir de las 15:00 h

Disfrute de la animación musical al son del acordeón a partir de las 15.30 h

Sábado 9 de diciembre

Pueblo navideño: de 10:00 a 20:00

Conoce a Mickey y Minnie a partir de las 14:00

Conoce a Papá Noel en su chalet a partir de las 14.00 h.

Disfruta de animación musical al son del acordeón a partir de las 15.30 h

Domingo 10 de diciembre

Pueblo navideño: de 10:00 a 20:00

Descubra Verdún y su centro urbano con paseos gratuitos en poni a partir de las 15.00 h

Encuentro con Papá Noel en su chalet a partir de las 14:00.

Deje que el Freestyle Gospel Choir le transporte a las calles de Harlem con su energía y sus cálidas voces a partir de las 15:00

Miércoles 13 de diciembre

Pueblo navideño: de 13:00 a 20:00

Conoce a Marcus, Rocky y Everest de la Patrulla (a partir de las 14h)

Conozca a Papá Noel en su chalet a partir de las 14.00 h.

Disfruta de animación musical al son del acordeón a partir de las 15.30 h

Sábado 16 de diciembre a partir de las 15.00 horas

Pueblo navideño: de 10:00 a 20:00

Descubra Verdún y su centro urbano con paseos gratuitos en poni y en coche de caballos

Déjese llevar por el Desfile Musical de las Princesas, que asombrará a los niños con sus princesas que cantan de verdad

Conozca a Papá Noel en su chalet a partir de las 14 h.

Disfrute de la animación musical al son del acordeón a partir de las 15.30 h

Domingo 17 de diciembre

Pueblo navideño: de 10:00 a 20:00

Conozca a Papá Noel en su chalet a partir de las 14.00 h.

Deje que el Freestyle Gospel Choir le transporte a las calles de Harlem con su energía y sus cálidas voces a partir de las 15.00 h

Miércoles 20 de diciembre

Pueblo navideño: de 13:00 a 20:00

Conoce a Mickey y Minnie a partir de las 14:00

Encuentro con Papá Noel en su chalet a partir de las 14.00 h.

Disfruta de animación musical al son del acordeón a partir de las 15.30 h

Sábado 23 de diciembre

Pueblo navideño: de 10:00 a 20:00

Conoce a Marcus, Rocky y Everest de la Patrulla a partir de las 14.00 horas

Conozca a Papá Noel en su chalet a partir de las 14.00 h.

Domingo 24 de diciembre

Pueblo navideño: de 10:00 a 18:00

Animación musical con música de acordeón a partir de las 15.30 h

Horario de apertura del Pueblo de Navidad: de lunes a jueves: de 13.00 a 20.00 h De viernes a domingo: de 10.00 a 20.00 h (restaurantes 1.00 h) Domingo 24 de diciembre: de 10.00 a 18.00 h

Déjese llevar por el Tren de las Hadas del viernes 1 al domingo 24 de diciembre inclusive.

No olvide escribir su carta a Papá Noel y depositarla en su buzón de la Aldea de Navidad. Sea cual sea tu dirección, sólo tienes que escribir el nombre de Papá Noel en el sobre y la carta le llegará, gracias a su secretaría personal. Y no olvides incluir tu dirección.

Das Weihnachtsdorf von Verdun steht für eine dynamische, familienfreundliche Veranstaltung, die reich an Vielfalt und Überraschungen ist So wird 24 Tage lang mit dynamischen, attraktiven und festlichen Veranstaltungen der Zauber in das Stadtzentrum einziehen. Ein Weihnachtsdorf, das Groß und Klein vor Freude und Glück erstrahlen lässt.

Es präsentiert Handwerker, Händler, Produzenten usw., deren Aktivitäten mit den Feierlichkeiten zum Jahresende in Verbindung stehen. Das Weihnachtsdorf in Verdun wird aus Chalets und Zelten bestehen, in denen Speisen und Getränke, Dekorationsartikel, Textilien, Modeaccessoires, Kreationen aller Art usw. angeboten werden.

Samstag, 2. Dezember

Weihnachtsdorf: 10 bis 20 Uhr

Treffen Sie Marcus, Rocky und Everest von der Pat?Patrouille ab 14 Uhr

Mittwoch, 6. Dezember

Village de Noel: 13 bis 20 Uhr

Entdecken Sie Verdun und sein Stadtzentrum mit kostenlosen Kutschfahrten ab 15 Uhr

Lassen Sie sich von der musikalischen Prinzessinnenparade leiten, die mit ihren wirklich singenden Prinzessinnen die Kinder in Staunen versetzen wird ab 15 Uhr

Genießen Sie die musikalische Unterhaltung mit Akkordeonmusik ab 15:30 Uhr

Samstag, 9. Dezember

Village de Noel: 10 bis 20 Uhr

Treffen Sie Mickey und Minnie ab 14 Uhr

Treffen Sie den Weihnachtsmann in seiner Hütte ab 14 Uhr.

Genießen Sie die musikalische Unterhaltung mit Akkordeonmusik ab 15:30 Uhr

Sonntag, 10. Dezember

Village de Noel (Weihnachtsdorf): 10 bis 20 Uhr

Entdecken Sie Verdun und sein Stadtzentrum mit kostenlosem Ponyreiten ab 15 Uhr

Treffen Sie den Weihnachtsmann in seiner Hütte ab 14 Uhr.

Lassen Sie sich vom Freestyle Gospel Choir mit seiner Energie und seinen warmen Stimmen in die Straßen von Harlem entführen ab 15 Uhr

Mittwoch, 13. Dezember

Village de Noel: 13 bis 20 Uhr

Treffen Sie Marcus, Rocky und Everest von der Pat?Patrouille (ab 14 Uhr)

Treffen Sie den Weihnachtsmann in seiner Hütte (ab 14 Uhr).

Genießen Sie die musikalische Unterhaltung mit Akkordeonmusik ab 15:30 Uhr

Samstag, 16. Dezember ab 15 Uhr

Weihnachtsdorf: 10 bis 20 Uhr

Entdecken Sie Verdun und sein Stadtzentrum mit kostenlosen Pony- und Kutschenfahrten

Lassen Sie sich von der musikalischen Prinzessinnenparade leiten, die mit ihren wirklich singenden Prinzessinnen die Kinder zum Staunen bringen wird

Treffen Sie ab 14 Uhr den Weihnachtsmann in seiner Hütte.

Genießen Sie ab 15:30 Uhr die musikalische Unterhaltung mit Akkordeonmusik

Sonntag, 17. Dezember

Village de Noel (Weihnachtsdorf): 10 bis 20 Uhr

Treffen Sie den Weihnachtsmann ab 14 Uhr in seiner Hütte.

Lassen Sie sich ab 15 Uhr vom Freestyle Gospel Choir mit seiner Energie und seinen warmen Stimmen in die Straßen von Harlem entführen

Mittwoch, 20. Dezember

Village de Noel: 13 bis 20 Uhr

Treffen Sie Mickey und Minnie ab 14 Uhr

Treffen Sie den Weihnachtsmann in seiner Hütte ab 14 Uhr.

Genießen Sie die musikalische Unterhaltung mit Akkordeonmusik ab 15:30 Uhr

Samstag, 23. Dezember

Village de Noel: 10 bis 20 Uhr

Treffen Sie Marcus, Rocky und Everest von der Pat?Patrouille ab 14 Uhr

Treffen Sie den Weihnachtsmann in seiner Hütte ab 14 Uhr.

Sonntag, 24. Dezember

Village de Noel (Weihnachtsdorf): 10 bis 18 Uhr

Genießen Sie die musikalische Unterhaltung mit Akkordeonmusik ab 15:30 Uhr

Öffnungszeiten des Weihnachtsdorfes: Montag bis Donnerstag: 13 bis 20 Uhr Freitag bis Sonntag: 10 bis 20 Uhr (Restaurants 1 Uhr morgens) Sonntag, 24. Dezember: 10 bis 18 Uhr

Lassen Sie sich von Freitag, dem 1. Dezember, bis einschließlich Sonntag, dem 24. Dezember, vom Petit Train de la Féérie mitreißen.

Vergessen Sie nicht, Ihren Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben und ihn in seinen Briefkasten im Weihnachtsdorf einzuwerfen. Egal, welche Adresse Sie haben, schreiben Sie einfach den Namen des Weihnachtsmannes auf den Umschlag und der Brief wird ihn über sein persönliches Sekretariat erreichen. Und vergessen Sie auf keinen Fall, Ihre Adresse anzugeben.

