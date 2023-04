TRAIL URBAIN VERDUNOIS Verdun Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse . Le Trail Urbain Verdunois revient pour un parcours marche nordique de 10km et un parcours trail de 15 km dans les rues et sentiers de Verdun. Venez découvrir les monuments majeurs de la ville avec notamment un passage dans la Citadelle Haute et les jardins du Centre Mondial de la Paix. Avec un circuit composé majoritairement de chemins et sentiers, cette manifestation vous permettra de découvrir des lieux cachés de la ville en pratiquant la course à pied. Cette année nouveautés, le TUV KIDS avec 2 circuits de 1km et 3 km pour les enfants et un circuit trail de 8km ! NOUVEAUTÉ ! TUV 8 km Tarif inscription 10€

Départ à 9h45

TUV 10 km Marche nordique Tarif inscription 10€

Départ à 10h30

TUV 15 km Tarif inscription 15€

Départ à 10h00

NOUVEAUTÉ ! TUV KIDS TUV KID 3 km -Tarif inscription 3€ / Départ à 9h15

TUV KIDS 1km – Tarif inscription Gratuite / Départ à 9h

Inscriptions sur PROTIMING Toutes les infos sur la page facebook course.aspttverdun@gmail.com +33 3 29 86 71 23 https://verdun.asptt.com/event/tuv-trail-urbain-verdunois-2022/ © ASPTT VERDUN

