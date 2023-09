SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE Verdun, 9 octobre 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Durant les Semaines d’information sur la santé mentale qui ont lieu du 9 au 22 octobre, le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel vous invite à participer à cet événement. Tout au long de cette période, il y aura deux ciné-débats et une participation au Village de prévention et de dépistage.. Adultes

Vendredi 2023-10-09 10:00:00 fin : 2023-10-09 . 0 EUR.

Verdun 55100 Meuse Grand Est



The Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel invites you to take part in the Mental Health Information Weeks from October 9 to 22. Throughout this period, there will be two film debates and participation in the Prevention and Screening Village.

El Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel le invita a participar en las Semanas de Información sobre Salud Mental, que se celebran del 9 al 22 de octubre. A lo largo de este periodo, habrá dos cine-debates y se participará en la Aldea de Prevención y Detección.

Während der Informationswochen zur psychischen Gesundheit, die vom 9. bis 22. Oktober stattfinden, lädt Sie das Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel zur Teilnahme an dieser Veranstaltung ein. Während des gesamten Zeitraums wird es zwei Filmdebatten geben und Sie können am Dorf für Prävention und Früherkennung teilnehmen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT GRAND VERDUN