FOIRE DU FAUBOURG, 10 juin 2023, Verdun.

Vivez la Foire du Faubourg SAMEDI 4 JUIN de 10h à 20h ! Maroquinerie, vêtements, lanternes, objets en tous genres des plus classiques aux plus insolites ! Des milliers de personnes sillonneront les étals en quête de bonnes affaires. Pas moins de 150 exposants, dont commerçants et associations Verdunoises participent à cette opération. Dans une ambiance festive et joyeuse !. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Live the Foire du Faubourg SATURDAY JUNE 4th from 10am to 8pm! Leather goods, clothes, lanterns, all kinds of objects from the most classic to the most unusual! Thousands of people will be browsing the stalls in search of bargains. No less than 150 exhibitors, including merchants and associations Verdunoises participate in this operation. In a festive and joyful atmosphere!

Viva la Foire du Faubourg el SÁBADO 4 DE JUNIO de 10:00 a 20:00 h Marroquinería, ropa, farolillos, ¡todo tipo de objetos, desde los más clásicos a los más insólitos! Miles de personas recorrerán los puestos en busca de gangas. No menos de 150 expositores, entre comerciantes y asociaciones de Verdún, participan en esta operación. ¡En un ambiente festivo y alegre!

Erleben Sie am SAMSTAG, dem 4. JUNI, von 10 bis 20 Uhr die Faubourg-Messe! Lederwaren, Kleidung, Laternen, Gegenstände aller Art, von den klassischsten bis zu den ungewöhnlichsten! Tausende von Menschen werden die Stände auf der Suche nach Schnäppchen durchstöbern. Nicht weniger als 150 Aussteller, darunter Händler und Vereine aus Verdun, nehmen an dieser Aktion teil. In einer festlichen und fröhlichen Atmosphäre!

