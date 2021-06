Verdun Ville de Verdun Meuse, Verdun Verdun Bike Tour Ville de Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

Verdun Bike Tour Ville de Verdun, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Verdun. Verdun Bike Tour

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville de Verdun

### « Détente » et « découverte » sont les maîtres-mots des balades accompagnées à vélo dans Verdun. Une manière originale de visiter la ville ! Laissez-vous charmer par la richesse architecturale et revivez 3 000 ans d’histoire ! Les vélos sont dotés d’une assistance électrique.

Gratuit. Réservation obligatoire. 15 personnes maximum. Le départ se fait devant l’Office de Tourisme.

« Détente » et « découverte » sont les maîtres-mots des balades accompagnées à vélo dans Verdun. Une manière originale de visiter la ville ! Ville de Verdun Place de la nation, 55100 Verdun Verdun Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Ville de Verdun Adresse Place de la nation, 55100 Verdun Ville Verdun lieuville Ville de Verdun Verdun