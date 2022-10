VERDUN BIKE TOUR Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Meuse 23 EUR Découvrir les curiosités du patrimoine verdunois se mérite. Mais à vélo électrique tout devient possible ! Le temps d’une balade de 2h, suivez le guide à travers la ville par des itinéraires insolites et sécurisés et même sur le champ de bataille de bataille selon vos envies. Casque obligatoire. Taille minimum : 1m40 Tarif : 23 € / Moins de 16 ans : 15 € Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme RDV derrière l’Office de Tourisme (au garage) / 15 min avant le départ 15 participants maximum / Places limitées contact@tourisme-verdun.com +33 3 29 86 14 18 http://www.tourisme-verdun.com/ © Cécile THOUVENIN/Tourisme Grand Verdun

