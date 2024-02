Verdun 1916 la guerre de mouvement, par l’historien et auteur Michaël Bourlet Médiathèque Municipale de Paimpol Paimpol, vendredi 7 juin 2024.

Verdun 1916 la guerre de mouvement, par l’historien et auteur Michaël Bourlet Médiathèque Municipale de Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

La bataille la plus emblématique de la Première Guerre mondiale, aujourd’hui symbole de paix pour l’humanité. Dans l’écosystème des batailles de la Grande Guerre, Verdun fait figure d’exception mais non à cause des pertes, objets de tous les fantasmes, ni du nombre d’obus tirés, de la violence, de tactiques nouvelles et de mille autres superlatifs cet affrontement n’est ni plus ou moins » violent » ni plus meurtrier que d’autres. Ancien officier de l’armée de terre, Michaël Bourlet a notamment servi au Service historique de la Défense et aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan où il a dirigé le département histoire et géographie. Agrégé et docteur en histoire, il enseigne aujourd’hui dans un lycée à Saint-Brieuc en Bretagne. Il est l’auteur du livre Verdun 1916 la bataille de mouvement, paru en 2022. Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 18:30:00

fin : 2024-06-07 20:30:00

Médiathèque Municipale de Paimpol 2 Rue Henry Dunant

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne b.mauvais@ville-paimpol.fr

L’événement Verdun 1916 la guerre de mouvement, par l’historien et auteur Michaël Bourlet Paimpol a été mis à jour le 2024-02-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol