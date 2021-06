Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Verdon Relax Festival #3 Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Verdon Relax Festival #3 Gréoux-les-Bains, 19 juin 2021-19 juin 2021, Gréoux-les-Bains. Verdon Relax Festival #3 2021-06-19 09:00:00 – 2021-06-19 17:00:00 Parc Morelon Avenue des Alpes

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence EUR Le Verdon Relax Festival revient pour une 3ème édition, les 19 & 20 juin 2021, dans le Parc Morelon de Gréoux-les-bains. Un rendez-vous incontournable, en plein air, autour du sport, de la santé et du bien-être. Cours et activités, marché, conférences,.. sportrelaxfestival@gmail.com +33 6 95 12 80 92 Le Verdon Relax Festival revient pour une 3ème édition, les 19 & 20 juin 2021, dans le Parc Morelon de Gréoux-les-bains. Un rendez-vous incontournable, en plein air, autour du sport, de la santé et du bien-être. Cours et activités, marché, conférences,..

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Parc Morelon Avenue des Alpes Ville Gréoux-les-Bains lieuville 43.75576#5.88635