Nice Alpes-Maritimes EUR Giuseppe Verdi : Arias de chambre

Domenico Scarlatti : Sonates pour piano

Orchestre Philharmonique de Nice

Mezzo-soprano Cristina Greco

Piano Roberto Galfione L’Artistique 27 Boulevard Dubouchage Nice

