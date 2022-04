Verdi / Requiem / Orchestre national du Capitole de Toulouse Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Verdi / Requiem / Orchestre national du Capitole de Toulouse Philharmonie de Paris, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 01 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.2 : 62 EUR Cat.3 : 47 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.1 : 72 EUR Cat.4 : 32 EUR Cat.5 : 20 EUR

Tugan Sokhiev revient en compagnie de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et du chœur Orfeon Donostiarra à une partition avec laquelle il avait littéralement ravi le public toulousain. Tugan Sokhiev revient en compagnie de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et du chœur Orfeon Donostiarra à une partition avec laquelle il avait littéralement ravi le public toulousain en 2018 : le Requiem de Verdi. « Il y a tellement, tellement, tellement de messes de requiem ; je ne vois pas la nécessité d’en écrire une de plus », confiait Verdi en 1871 à Alberto Mazzucato. Il devait cependant fort heureusement changer d’idée deux ans plus tard, à la suite de la mort de l’écrivain Alessandro Manzoni, comme lui l’une des figures de proue du Risorgimento, ce mouvement œuvrant pour l’indépendance et l’unification italiennes. Il en résulte une partition profondément spirituelle mais aussi fortement influencée par le penchant du compositeur pour les scènes de théâtre. Sans jamais céder à la facilité d’une interprétation trop extravertie, Tugan Sokhiev sait au contraire faire ressortir la finesse et l’émotion de ce qui est l’expression d’une foi personnelle. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22777 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863225

Ambre Marionneau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Verdi / Requiem / Orchestre national du Capitole de Toulouse Philharmonie de Paris 2022-06-01 was last modified: by Verdi / Requiem / Orchestre national du Capitole de Toulouse Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 1 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris