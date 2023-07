Les défis olympiques en familles – journée sportive Verdelais, 8 juillet 2023, Verdelais.

Verdelais,Gironde

En lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, le CVLV va développer un projet autour des sports olympiques et paralympiques à destination des habitants du territoire.

Pour cela il y a Terre de jeux, un label à destination des collectivités territoriales et des mouvements sportifs qui souhaitent s’engager dans l’animation locale.

Rendez vous pendant les vacances, le 8 juillet pour une journée Défis Olympique en familles à Verdelais et Saint-Maixant. Au programme entre autres : boxe, triathlon, football, javelot, tennis de table…

Buvette/sandwicherie sur place..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 17:00:00. EUR.

Verdelais 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In connection with the Paris 2024 Olympic Games, the CVLV is going to develop a project around Olympic and Paralympic sports aimed at local residents.

To this end, it has created Terre de jeux, a label aimed at local authorities and sports movements wishing to get involved in local activities.

Join us during the summer vacations, on July 8, for a family Olympic Challenge day in Verdelais and Saint-Maixant. On the program: boxing, triathlon, soccer, javelin, table tennis…

Refreshment bar/sandwich shop on site.

En relación con los Juegos Olímpicos de París 2024, el CVLV desarrollará un proyecto en torno a los deportes olímpicos y paralímpicos para los residentes locales.

Para ello, ha creado Terre de jeux, una etiqueta dirigida a las autoridades locales y a los movimientos deportivos que deseen implicarse en actividades locales.

Únete a nosotros durante las vacaciones, el 8 de julio, para una jornada familiar de desafío olímpico en Verdelais y Saint-Maixant. En el programa: boxeo, triatlón, fútbol, jabalina, tenis de mesa, etc.

Refrescos y bocadillos in situ.

Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Paris 2024 wird das CVLV ein Projekt rund um die olympischen und paralympischen Sportarten entwickeln, das sich an die Bewohner der Region richtet.

Dafür gibt es Terre de jeux, ein Label für Gebietskörperschaften und Sportbewegungen, die sich in der lokalen Animation engagieren möchten.

Am 8. Juli findet in den Ferien ein Tag mit olympischen Herausforderungen für Familien in Verdelais und Saint-Maixant statt. Auf dem Programm stehen unter anderem: Boxen, Triathlon, Fußball, Speerwurf, Tischtennis…

Getränke/Sandwiches vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Sauternes Graves Landes Girondines