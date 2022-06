VercorsMan Triathlon 2022 Saint-Nazaire-en-Royans Saint-Nazaire-en-Royans Catégories d’évènement: 26190

Saint-Nazaire-en-Royans 26190 3ème édition du VERCORSMAN, le triathlon du Vercors !

Au programme : 2 parcours S et XL, triathlon Longue Distance et Sprint. events@cap-triathlon.com +33 6 09 10 67 63 http://vercorsman.com/

