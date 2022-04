Vercors Bike Festival – Enduro VTT du Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

Vercors Bike Festival – Enduro VTT du Vercors
Autrans-Méaudre en Vercors, 11 juin 2022

2022-06-11

Autrans-Méaudre en Vercors Isère Autrans-Méaudre en Vercors Isère 5ème édition de l’enduro de Saint Nizier, dans le cadre du Trophée Enduro des Alpes, samedi 11 juin, au départ d’Autrans.



Un événement en lien avec le Vercors Bike Festival ! contact@dosedesport.com https://vercorsbikefestival.com/course-enduro/ Autrans Andrevières Autrans-Méaudre en Vercors

