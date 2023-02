Vercingétorix ARENES DE NIMES, 8 mai 2023, NIMES.

Vercingétorix ARENES DE NIMES. Un spectacle à la date du 2023-05-08 à 15:30 (2023-05-06 au ). Tarif : 15.0 à 64.0 euros.

EDEIS PRESENTE Avec la Ville de Nîmes ce spectacle. Gratuit pour les moins de 4 ans sur les genoux des leurs parents Venez revivre l’histoire dans les arènes de Nîmes et assister à la plus grande reconstitution historique antique en Europe ! Au plus près de la réalité historique, plus de 500 reconstituteurs rejouent les jeux du cirque comme il y a deux mille ans. En l’an 122, l’Empereur Hadrien est venu à Nîmes. Il revient alors de l’île de Bretagne (Angleterre actuelle) où il a vaincu les peuples barbares du Nord. A cette occasion, il offre aux habitants de Nîmes des jeux (les « Ludi ») dans l’amphithéâtre romain qui vient tout juste d’être construit. Il proposera des combats de gladiateurs et une reconstitution de l’histoire de la conquête de la Gaule par Jules César et sa célèbre victoire contre Vercingétorix à Alesia. PMR : 04 91 60 99 15

ARENES DE NIMES NIMES RD POINT DES ARENES Gard

