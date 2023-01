Vercingétorix Granville, 26 février 2023, Granville .

Danse théâtre poétique et musical pour tout champ de bataille par Victor Duclos.

Après sa venue en 2020, le guerrier arverne est très heureux de revenir en terre normande pour une dernière date, concluant ainsi la tournée d’hiver 2023, qui l’aura mené de son Auvergne natale, à l’Anjou, en passant par Lutèce.

« On y danse, on y chante, on y joue, un spectacle pour tout champ de bataille poétique… ».

Vercingétorix.

Tout d‘abord : Le nom d’un célèbre guerrier arverne, né vers 80 avant Jésus Christ, qui jouait du bouclier et du glaive et qui a réussi à fédérer une partie importante des peuples gaulois pour affronter Jules César.

Ensuite : Le titre d’un seul en scène par Victor Duclos, né dans les années 80, qui joue de la voix, du corps et d’un instrumentarium de voyage et qui espère fédérer un public pour affronter la morosité ambiante.

L’enjeu : Interroger comment les résidus des mythes se sont inscrits dans mon ADN de combattant. Jouer à cache-cache avec la vérité, la rendre mienne par mon imaginaire, par mon fantasme de la réalité, par ma relation intime aux mythes.

Comment réécrivons-nous la légende ? Comment écrit-on sa légende ?

50 minutes | Tout public.

Plus sur leleurre.fr

