Victoria Hall, le jeudi 9 décembre à 20:00

**Gábor Takács-Nagy** direction **Sheku Kanneh-Mason** violoncelle **Wolfgang Amadeus Mozart** _Symphonie nº 35_ **Edward Elgar** _Concerto pour violoncelle_ **Ludwig van Beethoven** _Symphonie nº 2_

Service culturel Migros Genève

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T22:00:00

