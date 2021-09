Rennes Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Vera Molnar – Pas froid aux yeux Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vera Molnar – Pas froid aux yeux 2021-10-09 – 2022-01-02 Musée des Beaux-arts 20 quai Emile Zola

Rennes Ille-et-Vilaine

Rennes Ille-et-Vilaine Rennes En ce début d’automne, le musée des Beaux-arts de Rennes, vous convie à la rencontre d’une figure majeure de l’abstraction géométrique. Une initiation percutante à l’œuvre d’une artiste navigant entre art concret, art construit et art conceptuel qui a tout sauf froid aux yeux ! mba-reservations@ville-rennes.fr +33 2 23 62 17 41 http://mba.rennes.fr/fr/article/pas-froid-aux-yeux-vera-molnar/ En ce début d’automne, le musée des Beaux-arts de Rennes, vous convie à la rencontre d’une figure majeure de l’abstraction géométrique. Une initiation percutante à l’œuvre d’une artiste navigant entre art concret, art construit et art conceptuel qui a tout sauf froid aux yeux ! dernière mise à jour : 2021-09-17 par CRT Bretagne_

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Rennes Adresse Musée des Beaux-arts 20 quai Emile Zola Ville Rennes lieuville 48.10978#-1.67496