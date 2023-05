Visites guidées du Mémorial Britannique de Normandie à Ver-sur-Mer 13 Avenue Paul Poret, 3 juin 2023, Ver-sur-Mer.

Notre guide vous fera découvrir en exclusivité tous les secrets du mémorial britannique de Ver-sur-mer. De l’agencement atypique du site, à la symbolique de ses différents éléments, en passant par l’histoire de certains des héros qui y sont commémorés, vous serez plongés au cœur du débarquement.

Départ des visites à 10h15, 11h30, 14h30 et 16h..

Samedi 2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

13 Avenue Paul Poret

Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie



Our guide will make you discover in exclusivity all the secrets of the British memorial of Ver-sur-mer. From the atypical layout of the site, to the symbolism of its various elements, to the history of some of the heroes commemorated there, you will be plunged into the heart of the D-Day landings.

Tours depart at 10:15, 11:30, 14:30 and 16:00.

Nuestro guía le mostrará todos los secretos del memorial británico de Ver-sur-mer. Desde la insólita disposición del lugar, pasando por el simbolismo de sus distintos elementos, hasta la historia de algunos de los héroes allí conmemorados, se sumergirá en el corazón del desembarco.

Salidas a las 10:15, 11:30, 14:30 y 16:00.

Unser Reiseleiter wird Sie exklusiv in alle Geheimnisse der britischen Gedenkstätte in Ver-sur-Mer einweihen. Von der atypischen Anordnung der Anlage über die Symbolik der verschiedenen Elemente bis hin zur Geschichte einiger der Helden, die hier geehrt werden, werden Sie in das Herz der Landung eintauchen.

Die Führungen beginnen um 10:15 Uhr, 11:30 Uhr, 14:30 Uhr und 16:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité