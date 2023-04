ADTLB – Théâtre par LES JOYEUX COLIBRIS Salle Saint-Exupéry, 29 avril 2023, Ver-sur-Mer.

L’APAV et l’ADTLB vous invitent à un moment de rires et de détente avec une comédie pleine de quiproquos et de rebondissements : « Du blé sous le divan », de Fabrice Garcia. Elle nous est présentée par la troupe des Joyeux Colibris, bien connue dans notre région, et que nous avons accueillie plusieurs fois et toujours avec le même succès à Ver-sur-Mer.

Jean, un psychologue cynique, s’apprête à cambrioler une banque avec son complice Jacky.

Alors qu’ils peaufinent les derniers détails de leur plan le jour du hold-up, l’épouse acariâtre de Jean va tout chambouler….

2023-04-29 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Salle Saint-Exupéry

Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie



The APAV and the ADTLB invite you to a moment of laughter and relaxation with a comedy full of misunderstandings and twists and turns: « Du blé sous le divan », by Fabrice Garcia. It is presented by the Joyeux Colibris company, well known in our region, and that we have hosted several times and always with the same success in Ver-sur-Mer.

Jean, a cynical psychologist, is about to rob a bank with his accomplice Jacky.

While they are working out the last details of their plan on the day of the robbery, Jean’s cantankerous wife turns everything upside down?

La APAV y la ADTLB le invitan a un momento de risas y relajación con una comedia llena de equívocos y giros: « Du blé sous le divan » (El trigo bajo el diván) de Fabrice Garcia. La presenta la compañía Joyeux Colibris, muy conocida en nuestra región, y a la que hemos acogido varias veces y siempre con el mismo éxito en Ver-sur-Mer.

Jean, un psicólogo cínico, está a punto de atracar un banco con su cómplice Jacky.

Mientras dan los últimos toques a su plan el día del atraco, la cascarrabias de la esposa de Jean lo pone todo patas arriba..

Die APAV und die ADTLB laden Sie zu einem Moment des Lachens und der Entspannung mit einer Komödie voller Missverständnisse und Wendungen ein: « Du blé sous le divan » (Weizen unter der Couch) von Fabrice Garcia. Sie wird uns von der Truppe « Les Joyeux Colibris » präsentiert, die in unserer Region gut bekannt ist und die wir schon mehrmals und immer mit demselben Erfolg in Ver-sur-Mer empfangen haben.

Jean, ein zynischer Psychologe, bereitet sich mit seinem Komplizen Jacky auf einen Banküberfall vor.

Als sie am Tag des Überfalls die letzten Details ihres Plans ausarbeiten, bringt Jeans bärbeißige Frau alles durcheinander..

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité