Ciné Jardin La Foulerie Ver Catégories d’Évènement: Manche

Ver

Ciné Jardin La Foulerie, 13 juin 2023 19:00, Ver. Ciné Jardin à La Foulerie à Ver vous accueille pour un programme éclectique de 7 films pour passer un moment convivial et riche en rencontre. 13 juin – 25 juillet, les mardis 1

http://www.couravecvue.com Tous les mardis à partir de 19h, La Foulerie, nouveau lieu culturel à taille humaine dans le bocage à Ver, vous accueille pour une séance de cinéma. Un programme éclectique de 7 films pour passer un moment culturel et convivial dans notre ciné-buvette, artisanale et ephémère. Programmation en ligne à partir de début juin.

www.couravecvue.com La Foulerie La Foulerie 50450 VER Ver 50450 Manche

Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Manche, Ver Autres Lieu La Foulerie Adresse La Foulerie 50450 VER Ville Ver Departement Manche Lieu Ville La Foulerie Ver

La Foulerie Ver Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ver/

Ciné Jardin La Foulerie 2023-06-13 was last modified: by Ciné Jardin La Foulerie La Foulerie 13 juin 2023 19:00 La Foulerie Ver

Ver Manche