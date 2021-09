Forcalquier Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Vêpres solennelles chantées Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Forcalquier, le samedi 18 septembre à 17:30 Entrée libre, sans inscription

Hymnes et psaumes chantés à quatre voix dans le style byzantin. Cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet Forcalquier place du Bourguet 04300 Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00

