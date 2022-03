Vêpres de la Vierge de Monteverdi Marseille 1er Arrondissement, 31 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Vêpres de la Vierge de Monteverdi Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-03-31 – 2022-03-31 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi publiées en 1610 sont incontestablement une œuvre majeure de l’histoire de la musique, synthèse d’un changement de paradigme à la croisée de deux mondes esthétiques. Mais quelles sont les raisons derrière sa création ?

Quelles sont son origine et sa destination ? Quels sont sa fonction et son fonctionnement ? Quels sont ses contextes liturgiques et musicaux ? Quels sont les artifices employés par Monteverdi ?…



Cette conférence tracera un parcours découverte dans les coulisses de l’œuvre

pour répondre à ces questions et d’autres encore.

Conférence de Tiago Simas Freire dans le cadre du festival Mars en Baroque.

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

