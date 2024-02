Vêprée chantée et contée café l’Angelus Yffiniac, dimanche 17 mars 2024.

Vêprée chantée et contée Pour chanter, écouter, répondre, raconter….au cours d’une chouette vêprée, l’Angélus à Yffiniac vous accueillera les bras ouverts Dimanche 17 mars, 14h30 café l’Angelus Entrée libre

Début : 2024-03-17T14:30:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

Pour passer une bonne après-midi autour d’un belle tablée à chanter, répondre, écouter, raconter, écouter encore de belles chansons traditionnelles ou des histoires vraies d’ailleurs, n’hésitez pas à passer au café l’Angelus à Yffiniac le dimanche 17 mars à paritr de 14h30.

Comme d’habitude, on vient quand on peut et on part quand on veut.

café l'Angelus 2 place des Chocards, 22120 Yffiniac Yffiniac 22120 Côtes-d'Armor Bretagne

chant traditionnel

DOEO