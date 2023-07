Visite du centre de tri et de recyclage des déchets de Toulouse Veolia Toulouse Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Visite du centre de tri et de recyclage des déchets de Toulouse Samedi 16 septembre, 10h00, 10h45, 11h30, 12h15 Veolia Toulouse Gratuit. Sur inscription.

Au cours d’une visite d’environ 30 minutes, les visiteurs auront l’opportunité de comprendre le processus de tri et d’acheminement des 17 000 tonnes de déchets recyclables reçus chaque année vers les filières de recyclage.

La prévention et la réduction des déchets constituent des enjeux majeurs dans la lutte nationale contre le dérèglement climatique. Le site de Toulouse sera un exemple concret pour les visiteurs, démontrant ce qu’il est possible d’accomplir lorsque les déchets sont correctement triés.

Veolia Toulouse 18 chemin de fenouillet, 31000 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie https://www.veolia.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/50275/website/home »}] Ce site reçoit chaque année environ 17.000 tonnes de déchets recyclables (papiers, cartons, plastiques…), les trient et les acheminent ensuite pour leur recyclage. Ce centre qui emploie 6 personnes est un maillon indispensable de l’économie circulaire et offre, tous les jours, une alternative à la rareté des ressources.

À titre d’exemple, 1 tonne de cartons recyclée économise 2,61 tonnes de bois et permet la fabrication de 4500 boîtes à chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T12:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00

