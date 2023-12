Venus Worship en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Le lundi 29 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Si vous êtes fans de… Black Sabbath, Metz, Korn

VENUS WORSHIP (22h30)

(Grunge – Montreuil, FR)

Venus Worship est un nouveau projet grunge basé à Paris, composé de Marie (ex Toxxic queen) à la batterie, et Marko (ex Electric Retro Spectrum) à la guitare dé-tunée et au chant.

Déterminé.e.s à produire le plus de boucan que deux personnes puissent faire, ils oscillent entre riffs effrénés et mélodies accrocheuses pour offrir un rock alternatif engagé et plein de rage, mais aussi mélancolique.

C’est cette dualité entre énergie et sensibilité qui définit le mieux Venus Worship.

La suite de la programmation arrive très vite !

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

