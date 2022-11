Venus fait sa belle

2023-02-05 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-05 12:15:00 12:15:00 Pour cette saison, Pierrette Nouet vous emmène de la mer Noire à l’Afrique du Nord, tout en flânant le long du Nil. La fin de l’hiver sera célébrée avec une héroïne de la littérature : la flamboyante Salammbô de Flaubert.



En ce mois de février, Pierrette Nouet donne carte blanche à Christine Berthon pour présenter son coup de cœur !



Cette conférence présentera la déesse Aphrodite Vénus sous toutes ses formes, abordera ses amis, ses amours, ses ennuis… Elle fut et reste une source d’inspiration.



» C’est elle douce Vénus, couronnée de fleurs, c’est elle qui courbe sous ses travaux tout ce qui respire. » (Hymnes Homériques)



Informations pratiques

> Auditorium du musée

> Sans réservation dans la limite des places disponibles. Pierrette Nouet, guide-conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique. Les coups de cœur vous invitent au voyage, à l’exploration, à la découverte sur terre et sur mer et même à la plongée sous-marine ! dernière mise à jour : 2022-11-10 par

