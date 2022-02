Vénus Club x Glazart – Eclipse Lunaire (1 an Vénus Club) Glazart Paris Catégories d’évènement: île de France

Vénus Club x Glazart – Eclipse Lunaire (1 an Vénus Club) Glazart, 5 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 05 mars 2022

de 23h59 à 06h00

Jamais le couloir ne t’a paru aussi long. Jamais tu n’aurais pensé vivre ce moment. T’as même un peu le vertige quand le décompte commence : “3…2…1…” Libère ton côté futuriste le temps d’une nuit ! Grimpe à bord de la fusée direction Vénus, sens toi libre de porter ton meilleur outfit de l’espace ! Que tu te sentes tel.le Neil Armstrong prêt.e à faire le premier pas sur la Lune, que tu rêves de vivre dans un monde de science-fiction tout comme Lily dans Sex Education, que tu sois un alien tout droit venu de ‘Mars Attacks!’ prêt à envahir le Glazart, ou que tu t’imagines combattre depuis toujours le robot HAL lors de ton odyssée de l’espace, tu es au bon endroit ! Que ce soit un uniforme de cosmonaute, une tenue full argentée, ou quelques touches de maquillage, libre à toi de matcher avec l’ambiance de la soirée. SAFER SPACE

Le Vénus Club entend offrir à son public une Safer Zone dans laquelle il peut s’exprimer comme il le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers. C’est la raison pour laquelle on t’invite à venir comme tu le souhaites, ainsi qu’à respecter celles et ceux qui font de même.

Nous appliquons une tolérance zéro quant aux violences discriminatoires, que celles-ci soient sexuelles, racistes, LGBTQIAphobes, grossophobes ou validistes. Sans oui, c’est non, il faut demander le consentement. Durant nos événements, si tu es témoin ou victime d’une quelconque agression, tu pourras retrouver des anges gardiens, identifiables grâce à une veste Venus Safer et des guirlandes, qui seront là pour t’aider. Pour une fête libre, inclusive et plus safe.

