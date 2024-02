VENUS CLUB RELOADED : 3RD ANNIVERSARY À La Folie Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. payant

Le Vénus Club fête ses trois ans à À La Folie avec une teuf à son image : éclectique, libre, inclusive mais toujours safer !

Le Vénus Club est né il y a 3 ans avec la furieuse envie de permettre aux femmes et minorités de genre de se rassembler pour se faire une place sur la sphère électronique.

Après 3 ans du succès qu’on lui connaît, le collectif a décidé de recentrer son activité sur ce qui compte le plus : la promotion de la parité et de l’inclusivité.

De nouvelles membres intègrent le collectif, & on fête notre envie de continuer à taper du poing sur la table dans le club le plus inclusif de la capitale.

SAFER SPACE

Le Vénus Club entend offrir à son public une Safer Zone dans laquelle il peut s’exprimer comme il le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers. C’est la raison pour laquelle on t’invite à venir comme tu le souhaites, ainsi qu’à respecter celles et ceux qui font de même.

Nous appliquons une tolérance zéro quant aux violences discriminatoires, que celles-ci soient sexuelles, racistes, LGBTQIAphobes, grossophobes ou validistes. Sans oui, c’est non, il faut demander le consentement. Durant nos événements, si tu es témoin ou victime d’une quelconque agression, tu pourras retrouver des anges gardiens, identifiables grâce à une veste Venus Safer et des guirlandes, qui seront là pour t’aider. Pour une fête libre, inclusive et plus safe ♡

PAS DE RACISME

PAS DE SEXISME

PAS DE LGBTQIAPHOBIE

PAS DE GROSSOPHOBIE

PAS DE VALIDISME

À La Folie 26 Avenue Corentin Cariou 75019

