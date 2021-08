Venus Club party Petit Bain, 28 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

Petit Bain présente : SAMEDI HANG THE DJ PROGRAMME

Anodine

Anodine joue une musique à son image : intense, entraînante, parfois dark, souvent planante, qui invite à un voyage cosmique en entrant dans la danse. Ro-minimale, House, et Techno, deep or not sont autant de styles qu’Anodine traverse avec la même énergie accompagnée des sonorités acid, trance et tribal des tracks qui l’ont touchée pour célébrer et partager son amour de la vie. Anodine est également membre du Vénus Club, collectif de DJs et professionnelles de la sphère électronique

Perdu et Retrouvé

Raveuse dans l’âme, Perdu et retrouvé aime stationner devant les sound systems. Si elle se nourrit d’influences post-punk, electro, industrielle et house, la techno reste son genre de prédilection mais sûrement celui où elle est la plus exigeante. Amoureuse de musique progressive, elle aime façonner un son mental et percussif. Elle s’est rapprochée du Vénus Club pour entretenir cette énergie.

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)



Date complète :

