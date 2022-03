VENUS CLUB DJ SET La Batterie – Guyancourt, 21 mai 2022, Guyancourt.

VENUS CLUB DJ SET

La Batterie – Guyancourt, le samedi 21 mai à 20:30

Une soirée portée par le crew féminin de DJs et passionnées de bon son, le Vénus Club. Le collectif mise sur son énergie et son éclectisme : de l’italo-disco à la techno old school en passant par l’electro des 90’s, vous trouverez forcément votre bonheur dans la myriade de genres que propose le Vénus Club. Retrouvez MZA, Paola, IAMBP et Domi pour un B2B à 8 mains ! Suivez le rituel initiatique du Vénus Club… symboles mystiques, expérience extatique ! MZA Passionnée de techniques musicales, MZA manie synthétiseurs et expérimente les sons au service d’une Trance mélodique et puissante. Elle imagine une musique hors des sentiers battus en mélangeant différents types de son et samples aux machines analogiques. Sa musique se veut avant tout personnelle, imagée et hors normes. Après plusieurs sorties sur Maison Close Records, Take Hit Records et un récent EP sur COUP, ses productions vous donnent rendez vous pour un live plein de mélodies, de lignes acid et de kick aux saveurs techno. Paola Après plusieurs mois passé à Londres, c’est avec le collectif Magie Noire à Montpellier qu’elle fait ses armes dans l’organisation de soirées et en tant que DJ. Aujourd’hui parisienne, elle fonde avec ses consœurs le Vénus Club dans le but d’unir les artistes féminines de la scène électronique. Fidèle à ses inspirations du début, elle propose dans ses sets une Techno immersive capable de flirter avec les anneaux de Jupiter tout en effleurant les entrailles de la Terre. IAMBP Iam Black Panther est membre du Vénus Club. Elle s’exprime au travers des volutes House, Old School, Minimal, Break et des beats turbulents d’Electro Dark-Punchy. IAMBP a une palette de sons très éclectique qui gravite majoritairement autour de la house avec un seul mot d’ordre : le feeling. ▬▬▬▬▬▬ Plus d’informations sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00