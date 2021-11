Saint-Louis Saint-Louis Haut-Rhin, Saint-Louis Venue du Saint Nicolas Saint-Louis Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Venue du Saint Nicolas
Saint-Louis, 5 décembre 2021, 15:30:00 – 17:00:00

Le Saint patron des écoliers accompagné de son âne, de son mouton et du Christkindel viendra rencontrer les enfants et leur distribuer des friandises.

