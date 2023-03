Venue d’équipe Festival Plurielles : Chien blanc Jaux SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Jaux Catégories d’Évènement: JAUX

Oise

Venue d’équipe Festival Plurielles : Chien blanc, 9 mars 2023, Jaux SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Jaux. Venue d’équipe Festival Plurielles : Chien blanc Place Jacques Tati Jaux Oise

2023-03-09 – 2023-03-09 Jaux

Oise Jaux Oise 5 CHIEN BLANC – VENUE D’ÉQUIPE PAR ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE – EN PRÉSENCE DE ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE ET DENIS MENOCHET FILM SUIVI D’UN ÉCHANGE VOSTFR – 1h36 -Canada – Drame

Avec Kacey Rohl, Denis Ménochet, K.C. Collins & Mathieu Lemay Romain Gary et sa femme, Jean Seberg, accueillent chez eux un chien abandonné, dressé exclusivement pour attaquer les Noirs : « un Chien blanc ». Romain, humaniste et amoureux des animaux, refuse de le faire euthanasier, au risque de mettre en péril l’équilibre de sa relation avec Jean, militante pour les droits civiques et très active au sein des Black Panthers. info@festivalplurielles.com festival plurielles

Jaux

dernière mise à jour : 2023-03-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: JAUX, Oise Autres Lieu Jaux Adresse Place Jacques Tati Jaux Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Ville Jaux SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Jaux Departement Oise Lieu Ville Jaux

Jaux Jaux SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Jaux Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jaux sim aisne/oise/somme hdf - compiegne - pierrefonds tourisme jaux/

Venue d’équipe Festival Plurielles : Chien blanc 2023-03-09 was last modified: by Venue d’équipe Festival Plurielles : Chien blanc Jaux 9 mars 2023 Jaux Oise Place Jacques Tati Jaux Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme

Jaux SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Jaux Oise