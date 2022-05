Venue de l’auteur : Paul Labesse, 28 mai 2022, .

Venue de l’auteur : Paul Labesse

2022-05-28 14:30:00 – 2022-05-28 17:00:00

Venue de l’auteur : Paul Labesse

Présentation de son livre : « 100 clés des villes sœurs Eu- Le Tréport- Mers-les bains »

Paul Labesse, agrégé de Lettres, a découvert la station balnéaire de Mers-les-Bains et les richesses des Trois Villes Soeurs dont il recherche sans cesse le riche passé historique et archéologique qu’il partage généreusement dans de nombreuses publications.

Cet ouvrage invite à la découverte de trois villes du littoral de la Manche : Eu, Le Tréport et Mers, à travers 100 clés qui révèlent leur riche patrimoine historique, culturel et naturel. L’histoire et la géographie ont fini par lier leurs sorts sans pour autant perdre leur originalité : Eu, la ville historique, Le Tréport, le port de pêche et Mers, la station balnéaire. Trois villes complémentaires, riches d’une fraternité imposée au fil des siècles jusqu’à devenir les Trois Villes Soeurs.

Inscription souhaitée

Venue de l’auteur : Paul Labesse

Présentation de son livre : « 100 clés des villes sœurs Eu- Le Tréport- Mers-les bains »

Paul Labesse, agrégé de Lettres, a découvert la station balnéaire de Mers-les-Bains et les richesses des Trois Villes Soeurs dont il recherche sans cesse le riche passé historique et archéologique qu’il partage généreusement dans de nombreuses publications.

Cet ouvrage invite à la découverte de trois villes du littoral de la Manche : Eu, Le Tréport et Mers, à travers 100 clés qui révèlent leur riche patrimoine historique, culturel et naturel. L’histoire et la géographie ont fini par lier leurs sorts sans pour autant perdre leur originalité : Eu, la ville historique, Le Tréport, le port de pêche et Mers, la station balnéaire. Trois villes complémentaires, riches d’une fraternité imposée au fil des siècles jusqu’à devenir les Trois Villes Soeurs.

Inscription souhaitée

Venue de l’auteur : Paul Labesse

Présentation de son livre : « 100 clés des villes sœurs Eu- Le Tréport- Mers-les bains »

Paul Labesse, agrégé de Lettres, a découvert la station balnéaire de Mers-les-Bains et les richesses des Trois Villes Soeurs dont il recherche sans cesse le riche passé historique et archéologique qu’il partage généreusement dans de nombreuses publications.

Cet ouvrage invite à la découverte de trois villes du littoral de la Manche : Eu, Le Tréport et Mers, à travers 100 clés qui révèlent leur riche patrimoine historique, culturel et naturel. L’histoire et la géographie ont fini par lier leurs sorts sans pour autant perdre leur originalité : Eu, la ville historique, Le Tréport, le port de pêche et Mers, la station balnéaire. Trois villes complémentaires, riches d’une fraternité imposée au fil des siècles jusqu’à devenir les Trois Villes Soeurs.

Inscription souhaitée

©Bibliothèque – 2022

dernière mise à jour : 2022-04-25 par